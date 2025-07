ISCHIA (rgl) – Non si fermano i controlli dei carabinieri al porto di Ischia, impegnati quotidianamente a monitorare il flusso di turisti e pendolari in arrivo sull’isola. Nella rete dei militari è finito Giuseppe S., 50enne napoletano già noto alle forze dell’ordine, arrestato dopo essere sbarcato da un aliscafo proveniente da Napoli. Durante una perquisizione personale, i carabinieri hanno rinvenuto nel suo zaino 20 banconote false da 50 euro, per un valore complessivo di mille euro. A insospettire i militari è stato un particolare: due delle banconote presentavano lo stesso codice alfanumerico, elemento che ha fatto scattare ulteriori approfondimenti. La qualità delle banconote era alta, ma non sufficiente a eludere il controllo accurato delle forze dell’ordine. Dopo la convalida dell’arresto, il 50enne è stato condotto in carcere e verrà proposto per il foglio di via obbligatorio, che gli impedirà di tornare sull’isola per un periodo determinato.