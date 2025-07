CASORIA (alads) – Un incendio al quarto piano di una palazzina in via Ferrara, a Casoria, ha fatto scattare l’allarme e portato alla luce una lunga scia di violenze e persecuzioni. A prendere fuoco è stata la porta d’ingresso di un’abitazione: dietro le fiamme, secondo le indagini dei carabinieri, c’è la mano dell’ex compagno della donna che vive in quell’appartamento. La chiamata al 112 è arrivata nella serata di ieri. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione e della sezione radiomobile di Casoria, insieme ai vigili del fuoco. Spento il rogo, i militari hanno ascoltato il racconto della vittima, che per puro caso non si trovava in casa al momento dell’incendio. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, l’autore del gesto sarebbe un 42enne del posto, già protagonista in passato di episodi violenti e persecutori ai danni della stessa donna. Un’escalation che durava da tempo ma mai formalmente denunciata, segnata da minacce, aggressioni, atti vandalici e ossessive richieste di contatto. Già all’inizio dell’anno l’uomo aveva colpito con pugni la porta d’ingresso della ex e danneggiato il citofono del palazzo versandoci dell’acido corrosivo, dopo che la donna si era rifiutata di rispondere alle sue telefonate. Anche in quella circostanza, dopo le scuse, la vittima lo aveva perdonato. Nel tempo, il copione si è ripetuto con nuovi episodi: fari dell’auto rotti a calci, messaggi minatori, telefonate incessanti, ma anche pugni, schiaffi e insulti. Una spirale di violenza silenziosa, alimentata dal timore e dalla speranza – poi delusa – che tutto potesse cambiare. Le immagini di videosorveglianza acquisite nella zona e la testimonianza decisiva della donna hanno permesso ai militari di identificare l’uomo e arrestarlo. Si trova ora in carcere, accusato di atti persecutori e incendio doloso.