CASERTA (rgl) – Un’altra grave vicenda di violenza domestica scuote il territorio di Casal di Principe. I carabinieri della locale stazione, insieme al Nucleo Radiomobile della compagnia, hanno arrestato in flagranza di reato un uomo di 40 anni, originario di Napoli, con l’accusa di maltrattamenti in famiglia ai danni della compagna convivente. L’intervento dei militari è avvenuto nella serata di ieri, dopo una drammatica chiamata al 112 da parte della donna, una 43enne residente in zona, che ha riferito di essere stata appena aggredita all’interno della propria abitazione. Giunti tempestivamente sul posto, i militari dell’Arma hanno trovato la donna visibilmente scossa e impaurita. Li ha condotti dentro casa, dove si trovava ancora l’aggressore. L’uomo, alla vista dei militari, ha reagito con ostilità, rifiutando inizialmente ogni forma di collaborazione. Dalle prime indagini è emerso che l’uomo avrebbe chiesto insistentemente del denaro alla compagna, con l’intento di acquistare sostanze stupefacenti. Di fronte al suo rifiuto, avrebbe perso il controllo, colpendola con schiaffi e minacciandola con un coltello da cucina. La donna, terrorizzata, è riuscita a scappare in strada e a chiamare i soccorsi. L’aggressore è stato fermato poco dopo nella stessa abitazione. Le successive dichiarazioni della vittima hanno tracciato un quadro di abusi e violenze ripetute nel tempo, mai denunciati prima per paura e nella speranza che l’uomo potesse cambiare. Il 40enne, già noto alle forze dell’ordine per precedenti penali, è stato condotto nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. I carabinieri rinnovano l’appello a denunciare senza esitazione ogni forma di violenza domestica: “È fondamentale rompere il silenzio – dichiarano – per tutelare l’incolumità fisica e psicologica delle vittime e prevenire episodi ancora più gravi”.