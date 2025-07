TORRE DEL GRECO (rgl) – Ancora una volta, è il denaro il pretesto per la violenza domestica. A Torre del Greco, un uomo di 39 anni ha aggredito la moglie per ottenere 100 euro, impugnando una catena di ferro con un grosso lucchetto all’estremità. Una scena di ordinaria brutalità, avvenuta sotto gli occhi dei tre figli minori della coppia. L’uomo, secondo quanto ricostruito dai carabinieri della sezione radiomobile, ha prima minacciato e urlato contro la donna all’interno dell’abitazione. Poi, non ottenendo il denaro, si è allontanato brandendo ancora la catena. La vittima, impaurita, ha allertato il 112. I militari sono giunti in pochi minuti e hanno individuato il 39enne ancora in strada. L’uomo ha tentato la fuga, ma è stato bloccato e arrestato. Ora dovrà rispondere di maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale.