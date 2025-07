NAPOLI (rgl) – Otto ore di controlli ininterrotti, dal cuore della serata fino all’alba, nel centro storico di Napoli. Un’operazione ad ampio raggio quella messa in campo dai carabinieri della Compagnia Napoli Centro, con il supporto fondamentale della Polizia Municipale e del personale dell’Asl Napoli 1. Obiettivo: contrastare la movida violenta e le irregolarità che spesso si nascondono dietro la frenesia delle notti partenopee. Il bilancio dell’attività è corposo. Sono 11 le persone denunciate. La prima, in ordine cronologico, è un 20enne napoletano trovato in possesso di un coltello a serramanico lungo 22 centimetri. Alla domanda dei militari, il giovane ha candidamente risposto: “Non si sa mai…”. Ma il clima si è presto surriscaldato. In un contesto dove spesso, soprattutto tra i giovanissimi, si pensa che la legge del più forte prevalga, i carabinieri sono dovuti intervenire per sedare una rissa. Coinvolti cinque ragazzi, che alla vista dei militari hanno reagito con ostilità: “Sono fatti nostri, che volete?”. Per loro è scattata la denuncia per rissa e resistenza a pubblico ufficiale. Durante la notte sono stati denunciati anche due parcheggiatori abusivi, già recidivi, e due pusher sorpresi nei pressi di piazza Bellini in possesso di 10 grammi di marijuana già suddivisi in dosi. Quattro i giovani segnalati alla Prefettura come assuntori. Sul fronte della circolazione stradale, i controlli non hanno risparmiato gli utenti della strada: un 20enne è stato denunciato per guida senza patente (mai conseguita), mentre sono stati sequestrati 7 scooter per guida senza casco. Su 25 veicoli controllati, 18 sono risultati irregolari. Ampio spazio anche ai controlli nei confronti delle attività commerciali della zona. Sono 4 le sanzioni elevate, con ben 34 prescrizioni per gravi carenze igienico-sanitarie e occupazione abusiva del suolo pubblico. Sequestrati anche 10 chili di alimenti privi di tracciabilità e sospese 2 attività per violazioni significative.