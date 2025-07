MUGNANO DEL CARDINALE (rgl) – Tentativo di furto nella notte presso la filiale di Intesa Sanpaolo in via Vittorio Emanuele, sventato grazie al tempestivo intervento dei carabinieri della compagnia di Baiano. Due individui, a volto coperto e con guanti, hanno forzato l’ingresso dell’istituto di credito dopo essere giunti sul posto a bordo di un’auto scura, insieme ad altri complici. L’attivazione del sistema d’allarme ha fatto scattare l’immediato intervento dei militari, che sono riusciti a far desistere i ladri e a metterli in fuga prima che potessero portare via qualcosa. Nessun bottino per i malviventi, che si sono dileguati approfittando del buio e dell’orario. L’azione dei militari dell’Arma ha evitato ulteriori danni alla struttura. Sono in corso le indagini per risalire all’identità dei responsabili, anche attraverso l’analisi delle immagini di videosorveglianza e altri elementi utili raccolti sul posto.