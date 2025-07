NAPOLI (rgl) – “Il Consiglio Regionale della Campania è stato sconvocato, così come tutte le commissioni previste. Anche gli uffici regionali resteranno chiusi oggi e domani. La motivazione? L’aria irrespirabile dovuta agli incendi che continuano a devastare il territorio, dalla Domiziana fino ad altre aree già note per roghi tossici e inquinamento cronico, soprattutto quello di poche ore fa proprio al centro direzionale. Intanto svetta la percentuale di No2 biossido di azoto zona Ferrovia, per 103 microgrammi a metro cubo, per non parlare dell’ospedale Pellegrini dove le centraline segnalano 42 giorni di sforamento del pm10. Il sindaco che avrebbe già per legge, dovuto prendere provvedimenti, tace come gli assessori e le municipalità. Ma ci chiediamo: è questa la risposta della Regione alla Terra dei Fuochi? Chiudersi dentro, rinviare, sconvocare?” – così interviene la consigliera indipendente Marì Muscarà.

“Se il Palazzo si blinda, come possono difendersi le famiglie che vivono in quelle zone e che non possono permettersi né l’aria condizionata né le finestre blindate? Per loro non è prevista alcuna protezione. Per loro non c’è nemmeno una parola, né una soluzione”, incalza Muscarà. “Siamo arrivati al paradosso: le istituzioni si tutelano, chiudono, si fermano. I cittadini, invece, continuano a respirare diossina. E mentre si chiude il Consiglio, si chiudono anche gli occhi su un’emergenza che da anni denunciamo: la Terra dei Fuochi continua a bruciare nell’indifferenza generale. E ricordo che fu proprio il Movimento 5 Stelle, una volta entrato nei palazzi del potere, a cancellare la Commissione speciale sulla Terra dei Fuochi e sulle bonifiche. Una vergogna politica e istituzionale. Chi abita nelle zone più colpite, oggi, cosa dovrebbe fare? Sparire? Continuare a sopravvivere tappandosi in casa con le finestre chiuse, mentre il Consiglio regionale si concede il lusso dell’autodifesa e dell’assenza? Questa non è prevenzione. Questa è resa”.