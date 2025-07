NOLA (Alads) – Cinque concerti, un’arena sotto le stelle e un mese intero di musica, shopping e spettacolo: è tutto pronto per la prima edizione di “Vulcano Buono Music Emotion 2025”, la nuova rassegna musicale estiva organizzata dal centro commerciale Vulcano Buono di Nola, in programma dal 5 al 31 luglio. La manifestazione, dal titolo “Un’estate a tutto volume – Arena in Musica”, porterà sul palco della piazza esterna del centro alcuni tra gli artisti più amati dal pubblico italiano, con un cartellone pensato per incontrare gusti e generazioni diverse. L’obiettivo? Trasformare la smart city progettata da Renzo Piano in un grande punto di incontro culturale, sociale e musicale per l’intero territorio nolano e non solo.

IL PROGRAMMA

L’arena all’aperto del Vulcano Buono si accenderà con:

Sabato 5 luglio: Enrico Nigiotti – Ingresso gratuito

Giovedì 10 luglio: SLF – Solo La Fam – Ingresso gratuito

Giovedì 17 luglio: Alfa – Ingresso a pagamento (prevendita TicketOne/Vivaticket)

Venerdì 18 luglio: Francesco Renga – Ingresso libero per l’area in piedi con prenotazione, a pagamento per i posti a sedere

Giovedì 31 luglio: Clara – Ingresso gratuito

Tutti i concerti inizieranno alle 21:30. Gli eventi gratuiti sono prenotabili attraverso il circuito Vivaticket/AzzurroService, mentre i biglietti a pagamento sono disponibili su TicketOne e Vivaticket.

MUSICA E SHOPPING – Oltre alla musica, la rassegna offrirà anche serate di shopping grazie alla Notte Bianca, con apertura straordinaria della galleria commerciale fino a dopo le 22. Una combinazione perfetta con l’inizio dei saldi estivi, che renderà il centro un vero e proprio punto di riferimento per il tempo libero serale. In particolare, sabato 5 luglio, in occasione dell’apertura della rassegna, ci sarà animazione gratuita per bambini e famiglie dalle 19 alle 23 nelle piazze Capri e Amalfi: in programma spettacoli di ventriloquismo, teatro dei muppets ed esibizioni trasformiste.

Tre dei cinque concerti saranno completamente gratuiti, a dimostrazione della volontà del Vulcano Buono di proporre eventi inclusivi e accessibili a tutti. La struttura è pensata per accogliere un pubblico ampio in totale sicurezza, con servizi, ristorazione e parcheggi a misura di famiglia. Con questa rassegna, Vulcano Buono si propone come nuova meta estiva di riferimento per la provincia di Napoli, unendo musica, divertimento e opportunità commerciali in un’unica grande festa all’aperto.