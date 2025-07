NAPOLI (rgl) – Emergono dettagli inquietanti sull’incidente mortale avvenuto ieri a Napoli, dove tre operai hanno perso la vita precipitando da un montacarichi che si è ribaltato durante un intervento in un cantiere edile nel quartiere Arenella. Secondo quanto confermato da fonti investigative, due delle tre vittime erano impiegate senza contratto regolare. La notizia, già anticipata da alcuni organi di stampa tra cui Il Mattino e la Repubblica, è stata verificata dagli inquirenti che indagano sul rispetto delle normative di sicurezza sul lavoro. Al momento, la Procura di Napoli ha iscritto nel registro degli indagati quattro persone: si tratta dell’amministratore di condominio, del coordinatore della sicurezza, del titolare dell’azienda per la quale lavoravano gli operai e del responsabile della ditta che ha noleggiato il cestello elevatore utilizzato per i lavori. L’ipotesi di reato è omicidio colposo plurimo, un atto dovuto in vista dell’autopsia sui corpi delle vittime e per consentire ai soggetti coinvolti di nominare consulenti di parte. Oltre all’irregolarità lavorativa, gli accertamenti si concentrano sulla presunta mancanza di dispositivi di protezione individuale: dai primi rilievi sembrerebbe che gli operai non indossassero caschi protettivi né fossero assicurati a cinture di sicurezza, strumenti che avrebbero potuto evitare la tragedia o almeno ridurne la portata. Il cestello sul quale si trovavano i tre uomini è crollato improvvisamente, facendo precipitare i lavoratori nel vuoto. Le cause del cedimento sono al vaglio dei tecnici e rientrano in una più ampia verifica sulle condizioni del cantiere, sulla manutenzione delle attrezzature e sulla catena di responsabilità tra committenti e appaltatori.