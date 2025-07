Napoli, 53enne muore in ospedale dopo un’aggressione

NAPOLI (rgl) – E’ morto nella tarda serata di ieri Marcello Santa Maria, 53 anni, originario di Posillipo e già noto alle forze dell’ordine, dopo essere stato ricoverato in gravi condizioni presso l’ospedale San Paolo di Napoli. L’uomo era arrivato nella mattinata di ieri al pronto soccorso, trasportato d’urgenza da un’ambulanza. Presentava lesioni compatibili con un’aggressione: contusioni e traumi che avevano già allarmato i medici. I carabinieri della compagnia di Bagnoli sono intervenuti immediatamente per avviare le prime indagini e raccogliere elementi utili alla ricostruzione dei fatti. Nonostante i tentativi dei sanitari di stabilizzare le sue condizioni, il 53enne è deceduto in serata a causa del rapido aggravarsi del quadro clinico. L’esatta dinamica dell’episodio è ancora in fase di accertamento. Le forze dell’ordine stanno passando al vaglio testimonianze, immagini di videosorveglianza e movimenti della vittima nelle ore precedenti al ricovero, per chiarire dove e come sia avvenuta l’aggressione che si è rivelata fatale.