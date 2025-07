NAPOLI (rgl) – Due episodi distinti ma entrambi allarmanti hanno richiesto l’intervento delle forze dell’ordine a Napoli. In via Acton, nei pressi del Molo Beverello, gli agenti dell’Unità Operativa Chiaia sono intervenuti a seguito della segnalazione di due turisti stranieri, vittime del furto di uno smartphone. Grazie alla tempestiva localizzazione del dispositivo e alla dettagliata descrizione fornita dai turisti, i poliziotti sono riusciti a rintracciare, in via Melisurgo, un uomo in possesso di cinque telefoni cellulari, tra cui quello sottratto, confermato da una chiamata test effettuata dagli operatori. L’uomo, un cittadino algerino senza fissa dimora, è risultato irregolare sul territorio nazionale e gravato da precedenti penali specifici. In suo possesso è stato trovato anche un passaporto intestato a una terza persona. Il soggetto è stato denunciato per furto con destrezza e ricettazione ai sensi degli articoli 624 e 648 del Codice Penale. La refurtiva è stata sequestrata e il telefono restituito ai legittimi proprietari. L’uomo è stato convocato presso l’Ufficio Immigrazione per la verifica della sua posizione amministrativa. Sempre nella mattinata, in zona Porta Capuana, si è verificata una violenta lite tra due cittadini stranieri che si sono affrontati con cocci di bottiglia, causando panico tra i passanti. Il pronto intervento delle pattuglie della Polizia Locale ha consentito di bloccare i due uomini e ripristinare l’ordine pubblico. Entrambi, feriti, sono stati trasportati in ospedale per le cure del caso. Uno dei due, dimesso con prognosi lieve, è stato invitato a lasciare il territorio nazionale ai sensi dell’art. 15 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, poiché già destinatario di un ordine di allontanamento. L’altro è stato condotto in Questura per il fotosegnalamento e l’identificazione. Durante le fasi concitate dell’intervento, un agente della Polizia Locale ha riportato lesioni con una prognosi di tre giorni.