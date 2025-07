NAPOLI (rgl) – Continuano a Napoli i servizi straordinari disposti dalla Questura per contrastare il possesso illegale di armi, soprattutto nel periodo estivo, quando il flusso turistico e la movida notturna diventano più intensi. Nella notte appena trascorsa, due giovani di Brusciano, di 28 e 22 anni, entrambi già noti alle forze dell’ordine, sono stati arrestati dalla Polizia di Stato con l’accusa di porto illegale di arma clandestina, munizionamento e ricettazione. A sorprenderli sono stati i Falchi della Squadra Mobile, impegnati in attività di pattugliamento in via Salvator Rosa. L’attenzione degli agenti è stata attirata da un folto gruppo di giovani che, a bordo di motocicli, sfrecciava ad alta velocità compiendo manovre pericolose per la circolazione. Gli agenti hanno immediatamente bloccato il gruppo, procedendo all’identificazione dei presenti. Il fiuto degli operatori ha presto trovato conferma: due dei giovani fermati erano in possesso di una pistola Beretta calibro 7,65, completa di 7 cartucce, con la matricola abrasa, nascosta negli indumenti. In loro possesso anche circa 2.500 euro in contanti, suddivisi in banconote di vario taglio, dei quali non hanno saputo giustificare la provenienza. I due uomini sono stati arrestati e, su disposizione dell’autorità giudiziaria, condotti in carcere in attesa dell’udienza di convalida.