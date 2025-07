Napoli, montacarichi crolla da sesto piano: morti tre operai

NAPOLI (rgl) – Un’altra tragedia sul lavoro scuote Napoli. Tre operai sono morti questa mattina, intorno alle 9.40, precipitando da un’altezza di circa venti metri mentre erano impegnati in lavori di ristrutturazione in un edificio di sei piani in via San Giacomo dei Capri, nel quartiere collinare del Vomero. Secondo una prima ricostruzione, le vittime – tutti uomini, cinquantenni e di nazionalità italiana – stavano utilizzando un montacarichi quando, per cause ancora da accertare, il sistema avrebbe ceduto di colpo, facendo precipitare nel vuoto i tre lavoratori. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco e la Polizia di Stato, che hanno messo in sicurezza l’area e avviato le prime indagini. Il cantiere è stato immediatamente posto sotto sequestro. Al lavoro anche gli ispettori del lavoro e i tecnici dell’Asl Napoli 1 per chiarire dinamiche e responsabilità. Una scena drammatica quella che si sono trovati davanti i soccorritori, giunti nell’area dopo l’allarme lanciato dai colleghi delle vittime. L’impatto al suolo è stato fatale. I tre operai sono morti sul colpo.