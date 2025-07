Napoli, nunchaku e coltello in mano: “Volevamo farci solo un selfie”

NAPOLI (Alads) – Un coltello in una mano, lo smartphone nell’altra. E intorno, la movida. Quella delle luci, delle storie su Instagram, dei selfie e dei video in diretta. Ma anche quella che rischia sempre più spesso di trasformarsi in un palcoscenico di violenza giovanile mascherata da spettacolo social. Questa la fotografia restituita dai controlli straordinari effettuati nella notte dai carabinieri tra la zona universitaria e quella dei “baretti” di Chiaia. Tre perquisizioni, tre giovanissimi – di 16, 20 e 25 anni – trovati in possesso di armi improprie: un coltello a serramanico da 15 centimetri, un tirapugni artigianale e un bastone nunchaku. Strumenti potenzialmente micidiali, sequestrati prima che potessero fare danni. Il più giovane, appena sedicenne, è stato affidato alla madre, incredula e mortificata. Agli agenti ha detto con candore: “Non volevo fare niente di male, solo qualche foto”. Una frase che racconta molto del fenomeno: ragazzi insospettabili, figli di famiglie “normali”, che impugnano armi per apparire più forti e più cattivi, per una manciata di like e visualizzazioni. Lo fanno spesso ispirati da modelli tossici: serie tv, videoclip, influencer dal tono arrogante e spavaldo. Il “far vedere” prevale sul “fare”, ma il rischio è reale. E il bisogno di notorietà corre parallelo a quello della trasgressione. Lo dimostrano anche i numeri della stessa notte: 13 minorenni segnalati alla Prefettura per uso personale di droga, 52 contravvenzioni stradali, 15 infrazioni per mancato uso del casco, 21 scooter sequestrati. Due le denunce di rilievo: un 17enne per aver fornito false generalità ai militari, forse senza neanche rendersi conto della gravità del gesto; un 19enne per aver tentato di forzare un posto di blocco, guidando senza casco. Non è mancato, infine, il parcheggiatore abusivo in zona movida, anch’egli denunciato, e i controlli ai locali della “Napoli da bere” che hanno portato a 11 prescrizioni per carenze igienico-sanitarie, grazie al lavoro del personale Asl Napoli 1.