NAPOLI (alads) – Si chiama “Off-Line” l’operazione lanciata dalla Polizia locale di Napoli per contrastare l’uso dei telefoni cellulari durante la guida, una delle principali cause di incidenti stradali. In un solo giorno, i controlli effettuati nei quartieri Stella, Chiaia, San Ferdinando e Vomero hanno portato all’accertamento di 86 violazioni, tutte per guida distratta da smartphone. Gli agenti motociclisti del Gruppo Intervento Territoriale, coordinati dal Servizio Coordinamento Strategico Operativo, hanno operato in modalità dinamica, muovendosi tra le strade con un’azione mirata e incisiva. A ogni violazione accertata, oltre alla sanzione amministrativa, è seguita la sospensione della patente, come previsto dal Codice della Strada. I documenti ritirati sono stati trasmessi alla Prefettura, che disporrà la sospensione per un periodo compreso tra 15 giorni e 2 mesi. In sei casi, essendo i conducenti in possesso di meno di 20 punti sulla patente, è scattata anche la sospensione breve immediata – da 7 a 15 giorni – applicata direttamente dalla Polizia locale, secondo le nuove disposizioni normative introdotte nel 2024. L’operazione rientra nelle attività volute dall’Amministrazione comunale per migliorare la sicurezza stradale. Nei giorni precedenti, gli agenti avevano effettuato anche controlli su biciclette elettriche, con il sequestro di 15 veicoli irregolari o modificati e la contestazione di 59 violazioni. L’assessore alla Polizia municipale e alla Legalità, Antonio De Iesu, ha lanciato un forte appello alla responsabilità: “L’attività della Polizia municipale, a cui va il nostro apprezzamento, ha portato in una sola giornata al ritiro di 86 patenti di guida: è un dato sconcertante. Distrarsi alla guida è un comportamento che spesso ha conseguenze gravi o tragiche. L’operazione Off-Line continuerà, anche come strumento di prevenzione e sensibilizzazione”.