NAPOLI (rgl) – Una banale richiesta di rimborso si trasforma in un’aggressione verbale e in un tentativo di estorsione. È quanto accaduto ieri mattina nel cuore di Napoli, in via Medina, dove un 54enne è stato arrestato dalla Polizia di Stato per tentata estorsione e denunciato per porto di oggetti atti ad offendere. Secondo quanto ricostruito dagli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, insieme ai poliziotti dei commissariati Dante, Decumani e Arenella, l’uomo si è recato presso un esercizio commerciale per reclamare 10 euro: soldi che, a suo dire, non gli sarebbero stati restituiti dopo il mancato acquisto di sigarette da un distributore automatico. Al rifiuto del titolare, il 54enne ha reagito con minacce e insulti, per poi allontanarsi a bordo di un’auto. Il commerciante, temendo per la propria incolumità, ha chiamato il 112, attivando la Sala Operativa della Questura. Le volanti si sono subito messe sulle tracce del sospettato, individuandolo poco dopo in via Emilio Scaglione. Bloccato e perquisito, l’uomo è stato trovato in possesso di un coltello con una lama da 10 centimetri. Il 54enne è stato quindi arrestato e sarà chiamato a rispondere del tentato reato estorsivo e del porto ingiustificato dell’arma.