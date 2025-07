NAPOLI (rgl) – Un triciclo motorizzato adibito abusivamente al trasporto passeggeri è stato sequestrato dalla Polizia Locale di Napoli. Il conducente è stato sanzionato con il ritiro della patente, che sarà sospesa da quattro a dodici mesi. Il veicolo, conosciuto comunemente come Tuk-tuk, è stato intercettato in via Partenope durante un controllo mirato al rispetto delle norme del Codice della Strada. Gli agenti dell’Unità Operativa Chiaia hanno accertato che il veicolo, omologato solo per uso proprio, veniva invece utilizzato per trasportare turisti in cambio di denaro, senza alcuna autorizzazione per il servizio di trasporto pubblico o Ncc. A bordo del mezzo c’era una famiglia di turisti inglesi, che ha riferito di aver prenotato online un tour di tre ore alla scoperta della città. Un viaggio suggestivo, ma completamente illegale, dal punto di vista normativo. Il conducente è stato denunciato per esercizio abusivo del trasporto di persone: oltre al sequestro del veicolo ai fini della confisca, scatterà per lui la sospensione della patente, con provvedimento che verrà formalizzato nei prossimi giorni.