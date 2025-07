NAPOLI (rgl) – Violenza dietro le sbarre del carcere di Napoli-Secondigliano, dove nella giornata di ieri sette agenti della Polizia Penitenziaria sono rimasti feriti nel reparto detentivo dell’accettazione. A scatenare l’aggressione, secondo quanto riferito dall’Osapp (Organizzazione Sindacale Autonoma Polizia Penitenziaria), un detenuto italiano proveniente da Roma che ha improvvisamente colpito con calci e pugni diversi agenti durante l’apertura della cella per il passeggio. Il primo agente aggredito ha subito colpi violenti al volto, mentre gli altri sei colleghi accorsi in aiuto sono stati anch’essi malmenati nel tentativo, risultato vano, di contenere l’esplosione di violenza del detenuto senza procurargli danni. I sette agenti feriti sono stati trasportati all’ospedale Cardarelli: uno ha riportato la rottura della mano, un altro ha subito la frattura di alcuni denti, con prognosi rispettivamente di 20 e 30 giorni, mentre gli altri cinque hanno ricevuto prognosi mediche di 7 giorni ciascuno. A denunciare l’accaduto è Vincenzo Palmieri, segretario regionale Osapp, che lancia l’ennesimo grido d’allarme: “Un gravissimo episodio di violenza che testimonia ancora una volta la tensione costante nel carcere napoletano. I poliziotti penitenziari operano in condizioni insostenibili, esposti ogni giorno a gravi rischi per la propria incolumità”. “Se gli agenti fossero stati adeguatamente addestrati a fronteggiare situazioni simili – sottolinea Palmieri – i danni subiti sarebbero stati evitabili. Invece da anni l’Amministrazione penitenziaria non garantisce la formazione necessaria, lasciando i colleghi abbandonati”. Il sindacato, che ringrazia gli agenti per la professionalità dimostrata nel contenere l’aggressione, chiama in causa direttamente il Ministro Nordio e il presidente del Consiglio Meloni, chiedendo “che lo scempio della Polizia Penitenziaria nelle carceri italiane, e in particolare in quelle campane, abbia finalmente termine”.