NAPOLI (rgl) – Aveva semplicemente detto “no” al lavaggio del parabrezza, ma la risposta è stata una violenza inaudita. È accaduto in via Vespucci, all’angolo con via Toscano, dove un 78enne fermo al semaforo è stato aggredito da un lavavetri dopo aver rifiutato il servizio. Secondo la ricostruzione, il giovane – un 23enne di origini ghanesi – aveva premuto il pulsante per l’attraversamento pedonale, attendendo il rosso. Poi si è avvicinato ai veicoli in coda, offrendo il lavaggio dei parabrezza. Il primo automobilista della fila, l’anziano, ha inizialmente risposto con un gesto della mano, seguito dall’attivazione dei tergicristalli per scoraggiare l’insistenza. Il 78enne ha poi abbassato il finestrino per ribadire verbalmente il rifiuto, ma la situazione è degenerata: il lavavetri ha afferrato con forza il manico della spazzola e ha colpito l’uomo, provocandogli lesioni giudicate guaribili in 10 giorni. Alcuni passanti, assistendo alla scena, hanno subito allertato i carabinieri. Gli uomini del nucleo radiomobile di Napoli sono intervenuti in pochi minuti, individuando l’aggressore poco distante. Il 23enne ha tentato una violenta resistenza all’arresto, ma è stato comunque bloccato e condotto in camera di sicurezza: dovrà rispondere di violenza privata, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale.