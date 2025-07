NOLA (Alads) – Non si è fermato neanche davanti alle forze dell’ordine. Ha continuato a minacciare e aggredire verbalmente la compagna anche in presenza degli agenti di polizia. È stato così arrestato un 29enne napoletano, già noto alle forze dell’ordine, per maltrattamenti in famiglia. L’episodio è avvenuto nella mattinata di ieri, a Nola, dove gli agenti del commissariato di polizia, impegnati in un servizio di controllo del territorio, sono intervenuti in seguito a una segnalazione giunta alla sala operativa: una presunta lite familiare all’interno di un’abitazione. Giunti sul posto, i poliziotti sono stati avvicinati da una donna in evidente stato di agitazione. La stessa ha raccontato di essere stata aggredita e minacciata poco prima dal compagno, spiegando che non era la prima volta che si verificavano episodi simili, anche per futili motivi. Gli agenti sono entrati nell’appartamento e hanno trovato il 29enne ancora in preda all’ira. Nonostante la presenza delle forze dell’ordine, ha continuato a inveire contro la compagna, proferendo insulti e minacce, rendendo necessario un intervento immediato. Il giovane è stato bloccato e arrestato in flagranza per maltrattamenti in famiglia. La vittima, messa in sicurezza, è stata affidata alle cure del personale specializzato.