Nola, scelto l’allenatore per la serie D: sarà Domenico Giampà

NOLA (rgl) – Il Nola ha scelto l’allenatore per la sua prossima stagione. Sarà Domenico Giampà a guidare la prima squadra nel campionato 2025/2026 in Serie D. Fortemente voluto dal presidente Giuseppe Langella, il mister calabrese resta in Campania dopo l’esperienza alla Gelbison nella passata stagione e la vittoria dei playoff di Serie D. Ex calciatore professionista con un ampio passato in Serie A (Messina ed Ascoli) e B (Crotone, Lucchese, Ternana Modena, Salernitana), classe 1977, Giampà nella sua carriera da allenatore ha avuto già importanti trascorsi con la Paganese, con la quale ha sfiorato la promozione diretta in Serie D nella stagione 2022-2023, il San Marzano Calcio, il Città di Sant’Agata, il Roccella, le giovanili del Catanzaro e, per l’appunto, la Gelbison. A breve verrà comunicata la data della presentazione ufficiale. Il Nola – nella comunicazione ufficiale – “intende ringraziare sentitamente mister Paolino Barone per l’impegno e la dedizione mostrati alla guida della prima squadra nel finale della stagione appena conclusa, oltre che alla guida della formazione Juniores, augurandogli le migliori fortune per il prosieguo professionale”.