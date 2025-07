Nola, troppo caldo in fabbrica: sciopero dei lavoratori Nusco Porte

NOLA (rgl) – Temperature da record e condizioni di lavoro difficili. Scioperano oggi per l’intera giornata gli operai della Nusco Porte, stabilimento storico di Nola, per chiedere interventi concreti contro il caldo estremo che da settimane rende quasi insostenibile l’attività produttiva. A proclamare lo sciopero è la Fillea Cgil di Napoli, che denuncia il mancato rispetto degli impegni assunti dall’azienda per mitigare gli effetti delle alte temperature all’interno dei capannoni. “Sono ancora una volta cadute nel vuoto le nostre richieste – spiega il segretario generale della Fillea Cgil, Giuseppe Mele – nonostante una parziale rimodulazione degli orari, consideriamo insufficienti le misure adottate per garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori”. Nei capannoni, dove la produzione di porte comporta l’impiego di materiali e macchinari che generano ulteriore calore, si superano con facilità i 40 gradi. A questo si aggiungono pulviscolo e umidità, che rendono l’ambiente ancora più critico e pericoloso per la salute. “Dopo un primo segnale positivo da parte della proprietà, che si era impegnata ad avviare interventi per migliorare il microclima – continua Mele – è calato il silenzio. Nessuna risposta concreta, mentre la situazione peggiora di giorno in giorno”. Alla base della protesta, dunque, c’è l’urgenza di proteggere i lavoratori da un clima che sta diventando un serio fattore di rischio. Le previsioni meteo per la prossima settimana annunciano temperature oltre i 35 gradi, e il sindacato lancia un appello affinché l’azienda risponda con azioni strutturali e non temporanee. “Non ci fermeremo – conclude il sindacalista – lo stato di agitazione continua finché non arriveranno risposte vere. La sicurezza nei luoghi di lavoro non può essere messa in secondo piano, soprattutto in condizioni ambientali come queste”.