Non risponde alle chiamate, 45enne trovata morta in casa in Irpinia

AVELLINO (rgl) – Tragedia ad Aiello del Sabato, in provincia di Avellino. Nella serata di lunedì 7 luglio, intorno alle 18:40, i vigili del fuoco sono stati allertati dal 118 per un intervento di soccorso a persona in località Tavernola San Felice, in via Capo Casale. A destare preoccupazione era l’assenza di risposte da parte di una donna residente nella zona, che non rispondeva ai ripetuti tentativi di contatto. Dal comando provinciale di via Zigarelli è stata inviata sul posto anche un’autoscala, necessaria per accedere all’abitazione in sicurezza. Una volta entrati, i soccorritori hanno fatto la tragica scoperta: la donna, 45 anni, era già priva di vita. Inutile ogni tentativo di soccorso: i sanitari del 118 di Atripalda, giunti immediatamente sul posto, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Per i rilievi e gli accertamenti del caso sono intervenuti anche i Carabinieri delle Stazioni di Solofra e Aiello del Sabato, che hanno avviato le indagini per chiarire le circostanze della morte, presumibilmente avvenuta per cause naturali. Al momento, nessun elemento lascia presupporre ipotesi diverse, ma saranno le prossime ore a fare piena luce sull’accaduto. Il corpo è stato affidato all’autorità giudiziaria per le valutazioni di rito.