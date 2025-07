POMIGLIANO D’ARCO (alads) – Una lite degenerata in tragedia. È finita nel sangue la scorsa notte in via Trieste, a Pomigliano d’Arco, dove un uomo di 51 anni, di nazionalità serba, ha perso la vita a seguito di un violento pestaggio. Erano circa le 3 del mattino quando i carabinieri della stazione locale, allertati dai sanitari del 118, sono intervenuti dopo la segnalazione di tre persone ferite in strada. All’arrivo dei soccorsi, il 51enne era già privo di vita: secondo i primi accertamenti, sarebbe deceduto per le percosse ricevute. Gli altri due uomini, anche loro cittadini serbi, sono stati trasportati in ospedale e non sarebbero in pericolo di vita. Secondo una prima ricostruzione, a scatenare la rissa sarebbero stati futili motivi, probabilmente aggravati dall’abuso di alcol. Le indagini, coordinate dalla Procura di Nola, sono ancora in corso. I militari dell’Arma stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e chiarire le responsabilità di ciascun soggetto coinvolto. Gli investigatori ipotizzano che la lite sia esplosa tra i tre connazionali e che sia poi degenerata in un’aggressione brutale che ha portato alla morte del 51enne. La zona è stata posta sotto sequestro per consentire i rilievi tecnico-scientifici.