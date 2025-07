NAPOLI (rgl) – Trema ancora la terra nella caldera dei Campi Flegrei. Un terremoto di magnitudo 4.0 è stato distintamente avvertito a Napoli alle 9.14 di questa mattina. Lo ha confermato Francesca Bianco, direttrice del Dipartimento Vulcani dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. L’epicentro del sisma è stato localizzato nell’area di Bagnoli, in piena caldera flegrea, a una profondità di 2,5 chilometri, secondo le prime rilevazioni. Il sito ufficiale dell’Ingv riporta una profondità leggermente superiore, pari a 3 chilometri. In pochi secondi, in molti quartieri di Napoli porte, finestre e lampadari hanno cominciato a vibrare, causando preoccupazione tra i residenti. Tanti i cittadini che si sono riversati in strada, soprattutto nelle zone occidentali del capoluogo campano, da Fuorigrotta a Pianura, passando per Agnano e Posillipo. Sui social, decine di utenti hanno raccontato l’evento in tempo reale, parlando di una scossa breve ma molto intensa, avvertita anche in centro e in alcuni comuni limitrofi. A seguire la scossa principale delle 9.14, l’Ingv ha registrato due repliche di minore intensità, con magnitudo 1.5. L’episodio riaccende la tensione in una popolazione già provata da mesi di attività sismica nell’area flegrea. Il 30 giugno scorso, proprio in questa zona, fu registrato un altro terremoto di magnitudo 4.6, il più forte dall’inizio dell’attuale crisi bradisismica, pari a quello avvenuto lo scorso 13 marzo. A causa del sisma odierno, l’Eav ha disposto la sospensione della circolazione ferroviaria sulle linee Cumana e Circumflegrea per consentire le verifiche di sicurezza alle infrastrutture. Sospesa in via precauzionale anche circolazione ferroviaria nel nodo di Napoli di Rfi per verifiche infrastrutturali a seguito del sisma. I treni Alta Velocità e Intercity possono registrare ritardi. I treni regionali possono subire limitazioni di percorso e cancellazioni. Non si registrano al momento danni gravi, ma le squadre tecniche sono al lavoro per monitorare edifici pubblici, scuole e stazioni.