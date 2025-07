ISCHIA (alads) – A partire da oggi, 1° luglio, Forio d’Ischia riaccoglie la sua stazione dei Carabinieri, che torna operativa all’interno del territorio comunale, nei locali ristrutturati di via Giovanni Castellaccio numero 70. Nel corso del 2024, a causa di criticità infrastrutturali, il presidio era stato temporaneamente trasferito a Casamicciola Terme, pur continuando a garantire operatività e servizi. Ora, grazie alla sinergia tra l’Arma dei Carabinieri e l’Amministrazione comunale di Forio, la caserma può nuovamente aprire le porte ai cittadini in una sede completamente rinnovata e più funzionale. Situata a pochi passi dal centro storico, la nuova struttura rappresenta un punto di riferimento fondamentale per il territorio, soprattutto in vista dell’intensa stagione turistica estiva. I nuovi spazi sono stati riqualificati e adeguati agli standard moderni, con ambienti più accoglienti e attrezzature aggiornate per migliorare l’efficienza dei servizi offerti. Il ritorno del presidio rafforza la percezione di sicurezza per residenti, commercianti e visitatori, in un momento in cui l’isola registra il picco di presenze.