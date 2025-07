NOLA (rgl) – È ufficialmente iniziata la corsa agli abbonamenti per seguire il Nola 1925 nella stagione 2025/2026 di Serie D. Con lo slogan “perDutamente Nola”, la società bianconera lancia la sua campagna all’insegna di appartenenza, amore e passione, pronta a coinvolgere tutta la tifoseria in un nuovo percorso sportivo. Ad annunciare la partenza è il presidente Giuseppe Langella, che aveva già anticipato la nuova stagione e il meccanismo di sottoscrizione nel corso della recente conferenza stampa. Ora è tutto pronto: due le fasi previste per l’acquisto degli abbonamenti validi per le partite casalinghe che si disputeranno allo stadio di Cardito. Nella prima fase, dal 14 al 31 luglio, sarà possibile assicurarsi il posto unico al prezzo di 110 euro. A partire dal primo agosto, invece, l’abbonamento costerà 130 euro. Le richieste potranno essere effettuate a partire dal 16 luglio presso il punto vendita Fusco Sport, in via Anfiteatro Marmoreo 65 a Nola, ogni lunedì, mercoledì e venerdì, nella fascia oraria 17:30 – 19:30. Per ulteriori informazioni è attivo il numero WhatsApp 320 610 6694. Nel frattempo, prende forma anche il precampionato. Il raduno estivo dell’FC Nola 1925 inizierà ufficialmente il 23 luglio con una prima fase di allenamenti allo stadio comunale di Casamarciano, che si concluderà il 31 luglio. La preparazione proseguirà poi con il ritiro ad Atripalda, dall’1 al 13 agosto, presso l’hotel Malaga, dove squadra e staff troveranno la giusta concentrazione per iniziare al meglio il nuovo cammino.