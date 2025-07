MONDRAGONE (rgl) – Una vera e propria officina clandestina allestita nel cortile della propria abitazione. È quanto hanno scoperto questa mattina i carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone, al termine di una perquisizione che ha portato alla denuncia in stato di libertà di un 42enne del posto, ritenuto responsabile di riciclaggio e gestione illecita di rifiuti speciali e pericolosi. Durante il controllo, i militari hanno rinvenuto, occultata nel sottoscala dell’edificio, la scocca di un ciclomotore risultato rubato a Formia lo scorso 6 luglio. Un primo indizio che ha spinto gli investigatori ad approfondire la perquisizione in tutta l’area dell’abitazione. All’interno del cortile, infatti, è emerso un vero e proprio deposito di rifiuti pericolosi, come ferraglia, oli esausti, batterie, solventi, vernici, plastica e pneumatici fuori uso. Una discarica a cielo aperto, collegata – secondo gli inquirenti – ad una attività abusiva di officina meccanica, priva di qualsivoglia autorizzazione ambientale o sanitaria. Non solo. Nel corso dell’ispezione sono state trovate numerose parti meccaniche di motocicli e ciclomotori smontati, oltre a utensili e attrezzature per la riparazione, che hanno rafforzato i sospetti su una pratica sistematica di smontaggio di veicoli a motore, con finalità sospette di riciclaggio o ricettazione. Nei prossimi giorni, i carabinieri procederanno con ulteriori accertamenti per risalire all’origine delle componenti rinvenute. Al termine delle operazioni, al 42enne sono state anche elevate sanzioni amministrative per un totale di 10.000 euro, in violazione del Testo Unico Ambientale, per abbandono e deposito incontrollato di rifiuti pericolosi. L’area è stata sottoposta a sequestro preventivo e il materiale recuperato sarà oggetto di ulteriori verifiche da parte delle autorità competenti.