NAPOLI (rgl) – Una conferenza stampa dal tono netto, fuori dagli schemi, per rilanciare una proposta politica alternativa e aprire un dialogo con quella parte della società civile che si sente tradita dalla politica tradizionale. È quanto accaduto oggi nella Sala “Don Peppe Diana” del Consiglio Regionale della Campania, dove la Consigliera regionale indipendente Marì Muscarà ha radunato esponenti e attivisti per presentare un nuovo progetto politico. “Altro che destra e sinistra. Ancora stiamo qui a parlare di destra e sinistra? Noi vogliamo solo il bene di questa terra”, ha dichiarato Muscarà aprendo l’incontro. Il messaggio è chiaro: archiviare vecchie appartenenze ideologiche per dare voce a chi oggi si sente escluso da un sistema politico percepito come opaco, verticistico e autoreferenziale. Muscarà, ex esponente del Movimento 5 Stelle, ha ripercorso i suoi dieci anni di opposizione in Consiglio Regionale, denunciando la gestione dell’ente da parte della giunta De Luca: “La Regione è stata amministrata male, senza trasparenza, con logiche spartitorie. Io continuo a immaginare una Campania partecipata e plurale, costruita dal basso, e non dai soliti accordi tra partiti e potentati locali”. Durissimo anche l’attacco al M5S, partito dal quale la consigliera è uscita cinque anni fa: “Il Movimento ha smesso di essere opposizione e si è allineato a ciò che diceva di voler combattere. I tradimenti sono stati più forti degli impegni. Oggi, da sola, continuo a fare opposizione vera”. A sostegno del progetto, Muscarà ha lanciato un appello a quella fetta di popolazione che ha perso fiducia nella politica: “Ci rivolgiamo a chi non vota più, a chi si sente escluso da questa politica schifosa. È il momento di tornare protagonisti e costruire un’alternativa vera”. Accanto a lei, esponenti di sigle civiche e territoriali: Salvatore Ronghi, Presidente di Sud Protagonista, Giuseppe Basile, Segretario Nazionale del Movimento Evoluzione e Libertà, e il suo vice Pietro Funaro. Ronghi ha dichiarato: “Serve un piano concreto per la Campania. C’è troppa confusione, da destra e da sinistra. Vedremo chi avrà il coraggio di sostenere davvero il cambiamento”.