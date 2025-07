NAPOLI (rgl) – Blitz della polizia locale a Chiaia sui food truck: controlli serrati hanno portato a sanzioni per irregolarità amministrative, sequestro di attrezzature e multe salate, in particolare per chi vendeva cibo e bevande senza le necessarie autorizzazioni. Gli agenti dell’Unità Operativa Chiaia sono entrati in azione in via Tito Lucrezio Caro, davanti alla chiesa di Sant’Antonio a Posillipo, e in viale Virgilio, un’area tra le più frequentate da turisti e cittadini. Nel mirino i furgoni per la vendita ambulante di street food, sempre più diffusi ma spesso fuori regola. Due dei mezzi controllati sono risultati completamente privi di autorizzazione alla vendita: per i gestori sono scattate sanzioni da 5.000 euro ciascuno, sequestri delle attrezzature e multe aggiuntive per l’occupazione abusiva di suolo pubblico. In uno dei due casi, sono state rilevate anche ulteriori irregolarità: vendita non autorizzata di alcolici e mancata revisione del mezzo, violazioni che hanno aggravato la posizione del titolare. Una terza attività ambulante è stata invece sanzionata solo per la vendita abusiva di bevande alcoliche, senza il titolo necessario.