AFRAGOLA (rgl) – Doveva essere un cantiere modello per la riqualificazione urbana del Rione Salicelle. E invece si è trasformato in un caso giudiziario. I carabinieri della stazione di Afragola, insieme al Nucleo Ispettorato del Lavoro di Napoli e al dipartimento prevenzione sui luoghi di lavoro dell’Asl Napoli 2 Nord, hanno denunciato tre persone: il coordinatore per l’esecuzione dei lavori e i delegati di due società appaltatrici. Le denunce scaturiscono da due controlli effettuati presso il cantiere Pnrr di via Salicelle, dove sono in corso gli interventi di riqualificazione degli isolati 23-26 del quartiere. Durante il primo sopralluogo, avvenuto lo scorso 8 luglio, le autorità avevano riscontrato gravi violazioni in materia di sicurezza sul lavoro: l’Asl aveva quindi interdetto il cantiere e imposto la sospensione delle attività fino alla regolarizzazione delle criticità emerse. Ma la mattina di ieri, in occasione di un secondo controllo, i carabinieri hanno sorpreso alcuni operai delle due ditte ancora impegnati sui ponteggi, intenti a proseguire i lavori nonostante l’interdizione formale. Una situazione che ha portato al sequestro dell’intero cantiere e delle sue pertinenze. I tre denunciati dovranno ora rispondere a vario titolo di: omessa verifica delle azioni di coordinamento e controllo previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e plurime violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, tra cui la mancata osservanza dei provvedimenti di sospensione imposti dalle autorità sanitarie.