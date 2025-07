CAVA DE’ TIRRENI (Alads) – Si è sfiorata la tragedia nella notte tra sabato e domenica nella frazione di Santa Lucia, dove un 40enne ha accoltellato la moglie di 35 anni nel sonno, per poi tentare il suicidio. Un dramma familiare che ha sconvolto l’intera comunità della cittadina salernitana. Secondo una prima ricostruzione effettuata dagli agenti del commissariato di Polizia di Stato di Cava de’ Tirreni, coordinati dalla Procura della Repubblica di Nocera Inferiore, l’uomo avrebbe colpito la moglie con sette fendenti, utilizzando un coltello da cucina, mentre lei dormiva. Le ferite – inferte a gola, addome e schiena – sono risultate gravi ma non tali da mettere la donna in imminente pericolo di vita. Subito dopo l’aggressione, l’uomo ha tentato di togliersi la vita, colpendosi alla gola con lo stesso coltello. Le urla provenienti dall’abitazione hanno allertato i vicini, che hanno dato l’allarme alle forze dell’ordine e al 118. Sul posto sono immediatamente intervenuti gli agenti di polizia e i soccorritori, che hanno trovato la coppia riversa in una pozza di sangue. La donna è stata trasportata d’urgenza in prognosi riservata in un ospedale del territorio, mentre l’aggressore è stato ricoverato in un’altra struttura sanitaria, piantonato dalle forze dell’ordine. Per lui è scattato l’arresto con l’accusa di tentato omicidio aggravato.