PALMA CAMPANIA (rgl) – Lunedì 21 luglio, a partire dalle 20:30, piazza De Martino a Palma Campania si trasformerà in un simbolo vivo di resistenza alla guerra e alla violenza. Si terrà infatti l’iniziativa “Una luce per la Pace”, promossa dall’amministrazione comunale insieme alle associazioni del territorio, con l’obiettivo di lanciare un messaggio forte e condiviso: no a tutte le guerre, sì al dialogo e alla fratellanza tra i popoli. L’evento, carico di significati simbolici e partecipazione civica, prevede un flash mob, un momento di preghiera e raccoglimento, e un suggestivo gesto collettivo di luce, in netta opposizione alle tenebre della guerra. Saranno rievocate atmosfere di conflitto tramite sirene d’allarme, il suono delle campane all’unisono e un buio improvviso, per poi lasciare spazio alla luce, come emblema di speranza e ricostruzione. L’iniziativa nasce come presa di posizione contro le guerre in corso — dal conflitto israelo-palestinese a quello russo-ucraino — ma si estende simbolicamente a tutte le guerre che oggi affliggono il mondo. Una condanna trasversale e senza bandiere, che punta al coinvolgimento attivo di cittadini, parrocchie, scuole, quadriglie, associazioni culturali e sportive, fino alle comunità straniere presenti sul territorio, in particolare quella bengalese e ucraina, invitate a partecipare in nome dell’integrazione e della solidarietà universale. “Credo con forza che sia giunto il momento di fermare la logica della guerra e scegliere, senza esitazioni, la via della pace – afferma il Vicesindaco Elvira Franzese – Non possiamo accettare che la sofferenza degli innocenti venga ignorata o sacrificata in nome di interessi più grandi. Ogni progetto che opprime l’innocente e ogni profitto costruito sul dolore è disumano”. A testimoniare l’impegno concreto, Emergency è stata invitata a partecipare all’iniziativa. Durante la serata, verranno raccolti fondi da destinare interamente all’associazione umanitaria, per garantire che il messaggio simbolico si trasformi anche in un gesto tangibile di aiuto verso le popolazioni colpite dai conflitti.