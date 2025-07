CASERTA (rgl) – Era da poco passato mezzogiorno quando la quiete della domenica è stata interrotta da un principio d’incendio che ha coinvolto un tir carico di bombole di metano, fermo in una piazzola di sosta al km 716 dell’autostrada A1, tra i caselli di Caianello e Capua, in direzione Salerno. A lanciare l’allarme è stato l’autista del mezzo, che ha notato del fumo provenire da uno dei pneumatici posteriori mentre il veicolo era in transito. Ha così accostato tempestivamente in una piazzola di sosta, evitando che l’incendio si propagasse ulteriormente lungo la carreggiata. Sul posto è intervenuta con prontezza una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Teano, supportata da un’autobotte proveniente dalla sede centrale del comando di Caserta. Le fiamme avevano già avvolto completamente uno dei pneumatici, minacciando pericolosamente l’integrità del carico di metano. Solo grazie all’efficacia e alla rapidità dell’intervento, l’incendio è stato domato prima che raggiungesse le bombole. In via precauzionale, il tratto autostradale è stato chiuso in entrambe le direzioni per tutta la durata delle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza del mezzo. Il traffico è rimasto paralizzato per circa un’ora, generando disagi alla circolazione. Terminate le operazioni di raffreddamento del carico e dopo le verifiche di sicurezza, la circolazione è stata ripristinata e l’autostrada riaperta al traffico.