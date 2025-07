ERCOLANO (alads) – Il Parco Nazionale del Vesuvio continua a investire sull’innovazione e sull’accessibilità. Dal 1° luglio 2025, è ufficialmente attiva una rete Wi-Fi ad alte prestazioni nei pressi del sentiero n. 5 – “Il Gran Cono” e all’ingresso della Strada Matrone (sentiero n. 6), recentemente riaperta ai visitatori. Un passo concreto verso un’esperienza turistica sempre più smart e sostenibile. Grazie alla nuova connessione, i visitatori potranno acquistare i biglietti direttamente in quota, semplicemente scansionando i QR code installati nelle aree di accesso, superando così i frequenti disservizi di connettività in alta quota. Dopo l’attivazione della rete Wi-Fi nel 2023 a quota 1000 sul versante di Ercolano, il servizio è stato esteso anche all’Infopoint di Trecase e all’ingresso della Strada Matrone, che si candida a diventare uno degli accessi principali al Cratere. “Questo intervento rappresenta molto più di un semplice potenziamento tecnologico – spiega Raffaele De Luca, presidente dell’Ente Parco – significa migliorare l’accessibilità, agevolare i visitatori e offrire un’esperienza turistica più moderna e sostenibile”. I numeri parlano chiaro: gli access point installati supportano fino a 512 connessioni simultanee, garantendo una navigazione fluida anche nei periodi di maggiore affluenza. La rete, inoltre, è interamente roaming, con una sola autenticazione valida per l’intera visita. “I punti d’accesso sono gestiti in modo centralizzato e dinamico – spiega Dario D’Ambrosio, amministratore dei Sistemi Informatici – e la doppia ridondanza garantisce la continuità del servizio anche in caso di guasti”. Ma non è tutto: con l’attivazione della nuova rete arriva anche la cartolina digitale registrata su blockchain, un ricordo personalizzato e tracciabile, da scaricare gratuitamente e condividere sui social. Un’iniziativa sviluppata da Airlan, azienda partner tecnologico del Parco. “Offriamo ai turisti non solo una connessione stabile, ma anche un modo originale per ricordare la propria visita al Parco” – sottolinea Marco Caldarazzo, amministratore unico di Airlan – “La blockchain ci permette di certificare digitalmente l’esperienza”. Nei prossimi mesi, il progetto si espanderà ulteriormente con l’estensione del servizio anche sul versante di quota 1050 lato Ottaviano e al Rifugio Imbò, dove saranno installati nuovi tornelli intelligenti e totem informativi. “Il nostro obiettivo – conclude De Luca – è conciliare tutela ambientale, fruizione turistica e innovazione digitale, rendendo il Vesuvio sempre più vivo, accogliente e connesso”. Con oltre 200.000 connessioni annue già registrate, il Vesuvio si conferma uno dei primi Parchi nazionali italiani a integrare con successo digitalizzazione e valorizzazione del patrimonio naturale.