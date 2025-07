ROMA (alads) – Una decisione che mette fine a un’ingiustizia durata quasi trent’anni. Con la sentenza n. 94 del 2025, la Corte Costituzionale ha stabilito che anche i titolari di assegno ordinario di invalidità (Aoi) calcolato con il sistema contributivo puro – cioè i lavoratori entrati nel mondo del lavoro dopo il 1° gennaio 1996 – potranno finalmente accedere all’integrazione al trattamento minimo. Fino a oggi, infatti, questa forma di tutela – fondamentale per garantire un reddito dignitoso a chi ha visto ridurre drasticamente la propria capacità lavorativa – era riservata solo a chi apparteneva al regime retributivo o misto, escludendo di fatto decine di migliaia di cittadini con carriere più recenti e spesso discontinue. La Consulta, sollecitata dalla Corte di Cassazione, ha dichiarato illegittimo l’art. 1, comma 16 della legge 335/1995 (riforma Dini), che impediva l’integrazione per gli AOI calcolati esclusivamente con il metodo contributivo. Una scelta definita discriminatoria e irragionevole, che violava i principi fondamentali sanciti dagli articoli 3 e 38 della Costituzione: uguaglianza sostanziale e tutela dei cittadini in condizioni di bisogno. L’assegno ordinario di invalidità è una prestazione riconosciuta dall’Inps ai lavoratori – dipendenti, autonomi o parasubordinati – con una riduzione permanente della capacità lavorativa a meno di un terzo. La legge richiede almeno cinque anni di contribuzione, di cui tre negli ultimi cinque anni. Ma mentre i “vecchi” lavoratori potevano contare su una soglia minima di sostegno economico (oggi pari a 603,40 euro mensili), i nuovi restavano esclusi, a prescindere dalla gravità della propria condizione. I principi ribaditi dalla Corte ribadiscono che l’Aoi non è una normale pensione, ma una misura protettiva per chi non può più lavorare a pieno e che l’integrazione non pesa sul sistema previdenziale ma sulla fiscalità generale. L’età non può essere una barriera: l’invalidità può colpire anche prima dei 67 anni previsti per l’assegno sociale. La sentenza, che entrerà in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, non avrà effetti retroattivi. Questo per evitare squilibri economici nei conti pubblici. Ma rappresenta una conquista fondamentale per chi, fino ad oggi, era rimasto invisibile: invalidi giovani, senza altre forme di sostegno economico, esclusi anche da misure come l’assegno unico o l’assegno di inclusione. Le parole della Corte sono chiare: il diritto a una vita dignitosa non può dipendere solo dai contributi versati, ma deve tener conto della fragilità della persona e del ruolo dello Stato nel garantirne la tutela. Ora tocca all’Inps adeguare le proprie procedure e riconoscere questa importante estensione ai diretti interessati. Dopo quasi trent’anni di disparità, la dignità torna al centro del sistema previdenziale italiano. (ha collaborato Amda)