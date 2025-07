NAPOLI (rgl) – Pianura, ai piedi della collina dei Camaldoli. Dietro le finestre di un’abitazione al terzo piano, il silenzio è stato squarciato prima da urla, poi dal fragore di oggetti scagliati con rabbia. Un piatto di pasta contro il muro, un bicchiere di vino infranto a terra, la ceneriera, la sedia, l’armadio, la lavatrice. Infine, un paio di forbici infilate in tasca. Un’escalation di rabbia in un contesto familiare ormai consumato dalla paura. Protagonista, un uomo di 40 anni, già sottoposto agli arresti domiciliari e convivente con i genitori anziani e la sorella. Ogni giorno lo stesso copione: la richiesta insistente di denaro. Per il bingo, per vestiti, per scommesse. Quando arriva un “no”, scatta la violenza. Stavolta però, la famiglia non ha più taciuto. I genitori sono fuggiti dall’abitazione e hanno chiesto aiuto ai carabinieri della stazione di Pianura. Ai militari hanno raccontato mesi di vessazioni, minacce e aggressioni: i 350 euro pretesi con un calcio alla madre, la bottiglia di vetro lanciata contro di loro, la costante pressione psicologica per ottenere denaro. Quando i militari dell’Arma sono intervenuti, l’uomo aveva ancora con sé le forbici. È stato arrestato e portato in carcere. Le accuse sono pesanti: lesioni personali, tentata estorsione e maltrattamenti in famiglia. In quella casa, le parole erano diventate superflue. Solo silenzio, il silenzio che ferisce più delle grida. Oggi, però, quel silenzio è stato finalmente rotto. E con esso, si spera, l’incubo quotidiano di una famiglia prigioniera nella propria casa.