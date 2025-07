Pizza, inclusione e sogni: a Roccarainola “l’impasto della felicità”

ROCCARAINOLA (Nello Lauro) – Impastare sogni, cuocere speranze e servire sorrisi: è questo lo spirito dell’iniziativa “Realizziamo un sogno”, che andrà in scena venerdì mattina alle 11, in piazza Sant’Agnello, nella frazione di Gargani, all’interno della manifestazione “Pizza Pazza in Piazza – La pizza che unisce”. Organizzato dall’associazione Sant’Agnello Abate, con il coinvolgimento dei ragazzi del progetto “Benvenuti a casa” dell’Aias, sezione di Nola, l’evento vedrà otto giovani con disabilità intellettiva cimentarsi in ogni fase della preparazione della pizza: dall’impasto alla cottura, fino al servizio al pubblico.

Ad accompagnarli in questo percorso simbolico e concreto di inclusione saranno Pina Ottaviano, educatrice e coordinatrice del progetto, la sociologa Tiziana Petrosino, dirigente dell’ufficio assistenza sociale, e Anna Maria D’Arienzo, garante per le persone affette da disabilità del Comune di Roccarainola. Saranno presenti anche le associazioni giovanili del territorio, il sindaco Giuseppe Russo, il parroco padre Stefano, la presidente del centro Aias e responsabile generale del progetto Rosanna De Stefano, e Anna Vitiello, referente per l’area vesuviana del progetto nazionale “Costruiamo Gentilezza”.

I protagonisti dell’iniziativa saranno: Giuseppe (da Palma Campania), Mario (Nola), Biagio e Mario (Cimitile), Ciro e Pasquale (Saviano), Sara (Napoli, Ponticelli), Davide (San Giorgio a Cremano) – tutti tra i 18 e i 27 anni. L’evento sarà anche l’occasione per lanciare un messaggio importante: i ragazzi hanno realizzato cartelloni e inviti ufficiali per Nico Acampora, fondatore del progetto “PizzAut”, con l’obiettivo di coinvolgerlo nella realizzazione di un’esperienza simile nel territorio nolano-vesuviano. “I nostri ragazzi – racconta Anna Maria D’Arienzo – sognano di poter lavorare, di essere parte attiva nella società. E questo evento è un primo, concreto passo verso quel sogno”.

All’interno del progetto “Benvenuti a casa”, l’Aias, nella sede di Cicciano, promuove numerosi laboratori per stimolare le autonomie e la creatività dei ragazzi: dal riciclo creativo all’orto didattico, dalla pittura alle escursioni, fino a “Pane, Amore e Fantasia”, il laboratorio di cucina guidato con passione da Pina Ottaviano, Clementina Luiso e Francesco Lisbo, sotto la supervisione della presidente Rosanna De Stefano. “La bellezza del mondo è nella sua diversità” – ricorda lo slogan dell’iniziativa – e venerdì quella bellezza avrà il profumo della pizza appena sfornata e il calore di una piazza piena di futuro.