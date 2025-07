Poggiomarino, 52enne accoltellato in strada dopo una lite: è grave

POGGIOMARINO (Alads) – Una lite in strada si è trasformata in un’aggressione violenta nella notte a Poggiomarino, dove un uomo di 52 anni è stato accoltellato e ricoverato in gravi condizioni. Tutto è accaduto in via Roma, poco dopo la mezzanotte, nei pressi di una pizzeria. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, la vittima avrebbe avuto un diverbio con alcuni ragazzi – attualmente in fase di identificazione – e la discussione sarebbe rapidamente degenerata. Nel corso dell’aggressione, l’uomo è stato colpito con diverse coltellate, riportando ferite lacero-contuse all’addome e al fianco sinistro, verosimilmente provocate da un’arma da taglio. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i carabinieri della compagnia locale, allertati da alcuni passanti. Il 52enne è stato soccorso e trasportato in codice rosso all’ospedale di Sarno, dove resta ricoverato con prognosi riservata. Le indagini sono in corso per chiarire l’esatta dinamica dei fatti e risalire all’identità dei responsabili. I militari stanno analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona e ascoltando testimoni che potrebbero aver assistito alla scena.