NAPOLI (rgl) – È scomparso oggi all’età di 81 anni Giuseppe “Peppino” Ossorio, storico esponente del Partito Repubblicano Italiano e figura importante della politica campana e nazionale. Con lui se ne va una voce appassionata del meridionalismo riformista che ha attraversato le istituzioni da protagonista: consigliere comunale, provinciale, regionale, parlamentare, e sempre difensore delle ragioni del Sud. Ad esprimere cordoglio e vicinanza alla famiglia sono oggi numerose voci istituzionali. Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca lo ha ricordato come “un amico, un uomo colto, un politico appassionato che si è sempre distinto per qualità morali e umanità”. Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, in un messaggio social, lo ha definito “sincero democratico e alfiere dei valori repubblicani”, sottolineando il suo costante impegno “per la verità storiche e per il riscatto economico e sociale del Mezzogiorno”. Anche l’ex governatore della Campania e ex sindaco di Napoli Antonio Bassolino ha ricordato Ossorio con commozione: “Grandi sono il dispiacere e la tristezza per la sua scomparsa… È stato uno storico esponente del Pri ed un convinto meridionalista”. Nato a Ragusa il 9 aprile 1944, Ossorio si era laureato in Economia e Commercio alla Federico II, esercitando la professione di commercialista, revisore dei conti e giornalista pubblicista. La sua lunga carriera politica inizia nella Federazione Giovanile Repubblicana, sotto l’influenza di Ugo La Malfa e Giovanni Spadolini. Ha collaborato con Francesco Compagna e ha ricoperto incarichi dirigenziali nel PRI a livello provinciale, regionale e nazionale. Consigliere comunale a Napoli negli anni ’80, consigliere provinciale nel ’95 e poi regionale nel 1990, 2000 e 2005, Ossorio è stato anche deputato alla Camera dal 2006 al 2008 e poi dal 2012 al 2013, ricoprendo il ruolo di vicepresidente della Commissione Bilancio. Negli anni Duemila ha promosso il progetto dei Repubblicani Democratici, fondando nel 2001 il Movimento Repubblicani Europei. Tornato nel Pri nel 2011, aderì alla componente parlamentare “Repubblicani–Azionisti” e presentò, tra le altre iniziative, una mozione sul rilancio economico del Mezzogiorno. Ossorio è stato anche presidente della fondazione “Regioni d’Europa”, riconosciuta dalla Regione Campania. Oggi Napoli e la Campania lo salutano con gratitudine. “Un bacio, Peppino”, ha scritto Bassolino. Una frase semplice, che racchiude l’affetto di una generazione.