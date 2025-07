Pomigliano e Nola, operai Leonardo in sciopero: “Basta promesse”

POMIGLIANO – NOLA (Alads) – Due ore di sciopero per turno, nei reparti degli stabilimenti Leonardo di Pomigliano d’Arco e Nola, nel cuore del polo aerospaziale campano. Una protesta che è molto più di una semplice fermata: è un grido d’allarme lanciato dai lavoratori per chiedere un piano industriale concreto, che garantisca occupazione, continuità produttiva e sviluppo. Lo sciopero è stato proclamato dai sindacati di categoria e rappresenta la prima azione di mobilitazione di un pacchetto di 4 ore deliberato durante il recente coordinamento unitario. A spiegare all’agenzia Ansa le ragioni è Crescenzo Auriemma, segretario generale della Uilm Campania e di Napoli: “Non saremo disponibili ad accettare alcun depauperamento della manifattura nello stabilimento di Pomigliano. Continueremo a chiedere all’azienda un piano industriale chiaro, soprattutto alla luce degli investimenti fatti, come il progetto Nemesi, che deve produrre risultati concreti”. Auriemma sottolinea che i lavoratori hanno sempre dato prova di competenza e affidabilità, ma ora serve una svolta vera e documentata, che dia risposta anche al mancato ricambio occupazionale avvenuto negli ultimi anni. Nel frattempo Leonardo ha annunciato una nuova commessa da Air Algérie: 16 velivoli ATR 72-600, che saranno prodotti proprio nello stabilimento di Pomigliano e consegnati entro il 2028. Una notizia che rappresenta un buon segnale, ma che non basta a rassicurare il fronte sindacale. Sulla vicenda è intervenuta anche Valeria Ciarambino, vicepresidente del Consiglio regionale della Campania: “La mobilitazione di queste ore è il segno di un disagio reale. Leonardo deve dimostrare con i fatti che considera strategici i siti di Pomigliano e Nola. La recente commessa è positiva, ma non può essere l’unico segnale. Serve un impegno serio e duraturo”. L’appuntamento cruciale sarà mercoledì, quando l’azienda incontrerà le sigle sindacali per esporre le proprie intenzioni. Un confronto che si preannuncia delicato e decisivo, mentre la tensione nei reparti resta alta. “Il comparto aerospaziale campano – ha concluso Ciarambino – è strategico per l’intera economia nazionale. Le istituzioni locali e nazionali devono fare fronte comune contro qualsiasi ipotesi di ridimensionamento”.