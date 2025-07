Pompei: due operai precipitano da 12 metri, sono gravissimi

POMPEI (rgl) – Drammatico incidente sul lavoro questa mattina nei pressi della stazione ferroviaria di via Unità d’Italia, a Pompei, in provincia di Napoli. Due operai sono precipitati nel vuoto da un’altezza di circa 12-15 metri mentre erano impegnati su un impianto telefonico. Secondo una prima ricostruzione, i due operai, dipendenti di una ditta del settore telecomunicazioni, stavano lavorando su un carrello elevatore quando, per cause ancora in fase di accertamento, si è verificato un improvviso cedimento del braccio idraulico del mezzo. Il cedimento ha causato la rovinosa caduta dei due uomini. Entrambi sono rimasti gravemente feriti. Inizialmente trasportati all’ospedale del Mare di Napoli, uno è stato poi trasferito al Cardarelli in prognosi riservata, mentre l’altro è stato ricoverato presso l’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia. L’area è stata sequestrata e le indagini sono coordinate dalla Procura di Torre Annunziata, guidata dal procuratore Nunzio Fragliasso. Gli accertamenti in corso mirano a stabilire con precisione le responsabilità e, in particolare, se fossero state rispettate le normative di sicurezza sul lavoro, inclusa la verifica dell’uso di imbracature e dispositivi di protezione individuale. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, le forze dell’ordine e i tecnici della prevenzione per i rilievi.