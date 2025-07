Pompei: due operai precipitano da 12 metri, uno è grave

POMPEI (rgl) – Drammatico incidente sul lavoro questa mattina nella zona della stazione ferroviaria di Pompei, dove due operai sono precipitati nel vuoto da un’altezza di circa 12 metri mentre erano impegnati in operazioni di potatura di alberi nei pressi di un supermercato. Secondo una prima ricostruzione, i due lavoratori si trovavano su un carrello elevatore quando, per cause ancora in corso di accertamento, sono caduti. Entrambi sono rimasti gravemente feriti: uno è stato trasportato all’ospedale del Mare di Ponticelli, a Napoli, in prognosi riservata; l’altro è ricoverato presso l’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia. L’area è stata sottoposta a sequestro e la Procura di Torre Annunziata, guidata dal procuratore Nunzio Fragliasso, ha aperto un’inchiesta. Gli accertamenti in corso mirano a verificare, tra le altre cose, se i due operai fossero correttamente imbragati al momento dell’incidente e se fossero rispettate tutte le norme di sicurezza. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, le forze dell’ordine e i tecnici della prevenzione per i rilievi.