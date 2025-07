POZZUOLI (rgl) – Un passo storico per la medicina e per chi da sempre convive con il buio. Si chiama Antonio, ha 38 anni e oggi può dire di aver ritrovato la vista. È il primo paziente al mondo a essere stato trattato con una nuova terapia genica “a doppio vettore”, sviluppata presso l’Istituto Telethon di Genetica e Medicina (Tigem) di Pozzuoli. Un trattamento innovativo che, per la prima volta, ha permesso di curare una rara malattia ereditaria della retina, restituendo ad Antonio la capacità di vedere sia da vicino che da lontano, persino in condizioni di scarsa luminosità. Antonio è affetto dalla sindrome di Usher di tipo 1B, una malattia genetica rara che unisce sordità congenita e cecità progressiva. Fino a un anno fa, per lui la prospettiva era quella di un’oscurità sempre più fitta. Poi, la svolta. L’intervento, eseguito a luglio 2024 presso la clinica oculistica dell’Università Vanvitelli, ha segnato l’inizio di una nuova era. Antonio è stato il primo a ricevere questa terapia genica sperimentale, iniettata sotto la retina in anestesia generale. Il trattamento prevede l’uso di due vettori virali distinti, ciascuno contenente metà dell’informazione genetica necessaria a produrre la proteina mancante. “Prima della terapia tutto era confuso, indistinto – racconta Antonio –. Ora riconosco i colleghi, riesco a leggere i sottotitoli in Tv, vedo le corsie del magazzino dove lavoro senza inciampare. Posso uscire da solo, anche di sera. Non è solo vedere meglio: è iniziare a vivere”. A guidare il trattamento la professoressa Francesca Simonelli (nella foto con Antonio), direttrice della clinica partenopea: “Il recupero visivo è stato sorprendente già dopo due settimane. A distanza di un mese, Antonio era in grado di vedere meglio anche al buio. Oggi possiamo dire che gli è stata restituita la vista”. Lo studio clinico, chiamato LUCE-1, è internazionale ma ha solide radici italiane. È promosso da AAVantgarde Bio, biotech nata nel 2021 come spin-off del Tigem, e coinvolge anche il Moorfields Eye Hospital e la Retina Clinic di Londra. Al momento, è proprio l’ospedale Vanvitelli l’unico centro al mondo ad aver già trattato otto pazienti, con risultati preliminari che confermano la sicurezza e la tollerabilità dell’approccio. La sindrome di Usher non è l’unica malattia su cui questo metodo potrebbe fare la differenza. “Questo approccio – ha spiegato ancora Simonelli – potrà essere applicato a molte altre patologie oculari ereditarie, anche quelle legate a geni troppo grandi per le terapie geniche tradizionali”. Il ministro della Salute, Orazio Schillaci, ha espresso grande soddisfazione: “Celebriamo non solo un successo della ricerca italiana, ma anche una speranza concreta per chi, fino a ieri, non aveva alcuna prospettiva terapeutica”. Antonio ha ricevuto la dose più bassa prevista nello studio. Altri sette pazienti saranno trattati nei prossimi mesi.