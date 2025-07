Precipita da 6 metri mentre monta un condizionatore: morto operaio

MASSA LUBRENSE (rgl) – Un tragico incidente sul lavoro è costato la vita a un operaio di 58 anni nella giornata di ieri, in via Pontone a Massa Lubrense. L’uomo, impegnato nell’installazione di un impianto di climatizzazione, è precipitato da un’altezza di circa sei metri, impattando violentemente con la schiena su un cordolo di cemento sottostante. Immediati i soccorsi: il personale del 118 ha tentato ripetutamente manovre di rianimazione, ma per il 58enne non c’è stato nulla da fare. I sanitari ne hanno purtroppo constatato il decesso sul posto. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri della stazione locale, il Nucleo Ispettorato del Lavoro di Napoli e il Nucleo Investigativo del Gruppo Carabinieri di Torre Annunziata. Gli accertamenti sono ancora in corso per chiarire la dinamica dell’evento e verificare eventuali responsabilità legate al rispetto delle norme di sicurezza sui luoghi di lavoro. La salma è attualmente a disposizione dell’Autorità giudiziaria.