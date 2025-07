VISCIANO (Alads) – Una serata che profuma di cinema, emozioni e grande partecipazione popolare ha chiuso in bellezza la XIV edizione del Premio Carpine Visciano 2025, divenuto ormai punto di riferimento per il mondo del cortometraggio in Campania e non solo. Il Gala di Premiazione, tenutosi presso l’Arena Parco Giovanni Paolo II, ha sigillato una tre giorni intensa e partecipata di proiezioni, incontri e dibattiti con giovani autori e protagonisti del panorama cinematografico italiano. A condurre l’attesa serata, un duo d’eccezione: Adriana Volpe, storica conduttrice Rai, e Marco Serra, giovane volto della scena televisiva. A fare incetta di applausi e riconoscimenti è stato il corto “A Domani” di Emanuele Vicorito, vincitore assoluto di questa edizione, succedendo al titolo 2024 “La Giustificazione” di Alex Marano. Il Gala si è aperto sulle note coinvolgenti del cantautore napoletano Roberto Colella e ha visto alternarsi sul palco artisti, autorità istituzionali e ospiti illustri, come il David di Donatello Francesco Di Leva, l’attore Michele D’Anca (premiato anche come miglior attore protagonista per Distress Call), e l’attrice e celebre tiktoker Sara Penelope Robin, alla sua prima affermazione individuale con il ruolo in La notte è un giorno dispari. A confermare la portata sempre più internazionale del Premio Carpine, la presenza del regista polacco Piotr Smolenski, vincitore nella categoria Music Video con Pesto – Augmentality.

Durante la serata, impreziosita dalla presenza di numerose autorità locali e regionali, sono stati assegnati i premi delle sei categorie principali, oltre a numerosi riconoscimenti speciali. Tra questi:

Miglior Cortometraggio Internazionale: A good day will come di Amir Zargara.

Miglior Corto Animato: Medea di Francesco Romanelli.

Miglior Documentario: Kairos di Francesco Lovino.

Premio della Critica: Sharing is Caring di Vincenzo Mauro.

Miglior Regia: Padre di Michele Gallone.

Premio Scuola: Secondo Me, a cura di Tavole da Palcoscenico Academy.

Il sindaco di Visciano Sabato Trinchese, insieme al vicesindaco Franco Acierno e agli assessori Maddalena Lombardo e Paola Corbisiero, ha fatto gli onori di casa, premiando i vincitori con il supporto del presidente dell’Unpli Campania Luigi Barbati e del direttore esecutivo del Festival Claudio Napolitano, nonché presidente dell’Unpli Napoli. Parole di grande apprezzamento anche dalla vicepresidente della Regione Campania Valeria Ciarambino, che ha definito il Premio Carpine “un esempio virtuoso di cultura accessibile e sociale, capace di coniugare l’arte con la dimensione educativa e civile del cinema”. A chiudere il bilancio della rassegna è stato Francesco Della Calce, presidente della giuria tecnica: “Quello che abbiamo visto in questi giorni non sono semplici corti, ma veri e propri film in miniatura. Visciano sta diventando la casa del cinema giovane, dei registi di domani”.