NAPOLI (rgl) – Nella mattinata di ieri, la Polizia di Stato ha denunciato una 48enne napoletana per minaccia aggravata e lesioni a pubblico ufficiale, in qualità di esercente una professione sanitaria. In particolare, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta alla locale sala operativa, sono intervenuti nel pronto soccorso dell’ospedale Cto per la segnalazione di un’aggressione ai danni di personale sanitario. Giunti sul posto, i poliziotti hanno accertato che una donna, il cui padre era ricoverato nel nosocomio, aveva preteso di conoscere i nominativi dei medici in servizio durante la notte precedente. Al rifiuto della coordinatrice del reparto, la donna l’aveva dapprima minacciata verbalmente, per poi aggredirla fisicamente. Per tali motivi, la 48enne è stata denunciata.