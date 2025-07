NAPOLI (rgl) – L’accordo sui dazi al 15% tra Stati Uniti e Unione Europea potrebbe avere ripercussioni pesantissime sull’economia campana. A lanciare l’allarme è Vincenzo Schiavo, presidente di Confesercenti Campania e vicepresidente nazionale con delega al Mezzogiorno, che parla di un potenziale colpo da 280 milioni di euro l’anno per le aziende campane che esportano Oltreoceano. “L’intesa con gli Usa rappresenta senz’altro una vittoria diplomatica per l’Europa – spiega Schiavo – ma per la Campania rischia di trasformarsi in un boomerang economico. Le nostre imprese che esportano negli Stati Uniti sono circa 40mila, per un valore annuo di quasi 1,9 miliardi di euro: un dazio del 15% rischia di rendere i loro prodotti meno competitivi”. I settori coinvolti sono strategici: agroalimentare, farmaceutico, moda, calzature e vino. Tra i prodotti simbolo figura la mozzarella di bufala campana, che oggi viene venduta negli Usa a circa 45 euro al chilo. Con l’introduzione del dazio, il prezzo potrebbe lievitare fino a 60 euro. Stesso discorso per il vino campano, spesso proposto a 40-50 dollari a bottiglia: l’aumento dei prezzi potrebbe dirottare i consumatori americani su prodotti concorrenti di paesi con regimi doganali più favorevoli. “La domanda è: gli americani continueranno a comprare i nostri prodotti a quei prezzi? O si rivolgeranno ad altri mercati con dazi inferiori o nulli?” – si chiede Schiavo. Il timore è che la concorrenza internazionale approfitti della situazione, penalizzando le eccellenze campane. L’effetto domino, secondo Confesercenti, potrebbe essere devastante: contrazione delle esportazioni, calo degli introiti e aumento dei licenziamenti. Da qui l’appello dell’associazione al governo nazionale e alla Regione Campania: “Serve subito un piano di sostegno alle imprese esportatrici. Il mercato americano non è facilmente sostituibile: ci vorranno anni per aprire sbocchi alternativi in India, Cina o altri paesi. Ma le nostre aziende hanno bisogno di certezze oggi, non tra cinque anni”.