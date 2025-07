Prima Categoria, Casamarciano al lavoro tra conferme e nuovi volti

CASAMARCIANO (rgl)- Il calciomercato entra nel vivo il Casamarciano non resta a guardare. La società, che parteciperà al prossimo campionato di Prima Categoria Campania (Girone C), ha ufficializzato una prima e importante infornata di conferme e nuovi innesti per costruire una rosa competitiva in vista della stagione 2025/26. A guidare l’elenco delle seconde volte in maglia rossoblù ci sono Massimiliano e Pasquale Buonagura, due pedine fondamentali nello scacchiere tecnico casamarcianese: il primo, fantasista classe 2003, brilla per estro e qualità tecnica, mentre il secondo, centrocampista classe 2000, ha già dimostrato visione e dinamismo nella passata stagione. Insieme a loro rinnovano Angelo Basile, giovane terzino classe 2004 originario proprio di Casamarciano, Andrea Serpico, portiere affidabile classe 2000, e Danilo D’Onofrio, esterno classe 1999, reduce da un’ottima annata. Un ritorno “di famiglia” è invece quello di Angelantonio D’Onofrio, terzino polivalente classe 1993, che arriva dal Nola York e ritrova così il fratello Danilo tra le fila del Casamarciano. Il mercato in entrata, però, non si ferma qui. Alla corte della società sono approdati anche l’esperto attaccante Carmine Di Meo (classe 1986), il difensore Giuseppe Napolitano (classe 2001), i centrocampisti Francesco Ambrosino (classe 1999) e Mirko Mingione (classe 2001), e il giovane attaccante Eugenio Schibano, classe 2003. Il Casamarciano riparte dalla solida base che lo ha visto chiudere al settimo posto la scorsa stagione, con la chiara intenzione di alzare l’asticella e puntare a un campionato da protagonista. Con un mix di giovani talenti locali, ritorni significativi e innesti di esperienza, la dirigenza lancia un segnale forte: la nuova stagione è alle porte e il Casamarciano vuole farsi trovare pronto.