CASERTA (rgl) – Sono stati denunciati per rissa i quattro uomini coinvolti in una violenta aggressione avvenuta nella serata di ieri all’interno di un bar di Pietramelara, in provincia di Caserta. I carabinieri della Stazione locale, intervenuti dopo la segnalazione del proprietario del locale, sono riusciti a risalire all’identità dei protagonisti grazie a un’indagine lampo. Secondo la ricostruzione dei militari, il violento alterco sarebbe scoppiato per futili motivi e avrebbe coinvolto due uomini di Pietramelara e due di Villa di Briano, che si sarebbero aggrediti e colpiti reciprocamente all’interno del bar, sotto gli occhi increduli degli altri clienti. Quando i militari dell’Arma sono giunti sul posto, i quattro si erano già dileguati, facendo perdere le proprie tracce. Ma la fuga è durata poco. Grazie alla visione delle immagini del sistema di videosorveglianza esterno, alla denuncia del gestore dell’esercizio commerciale e alle testimonianze raccolte tra i presenti, i militari sono riusciti a identificare con certezza tutti i partecipanti alla zuffa. Per i quattro è scattata la denuncia in stato di libertà per rissa, mentre sono in corso ulteriori accertamenti per chiarire le circostanze e valutare eventuali responsabilità aggiuntive.